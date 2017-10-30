Каталонцы, которые чувствуют себя политически преследуемыми, могут просить политического убежища в Бельгии. Об этом в воскресенье, 29 октября, заявил государственный секретарь по вопросам предоставления убежища и миграции в правительстве Бельгии Тео Франкен в эфире фламандского телеканала VTM News. «Это не является нереалистичным», - цитирует политика DW.

Франкен назвал, в частности, имя отстраненного от власти лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, которому могут угрожать 30 лет за решеткой по обвинению в мятеже. «Бельгия могла бы стать выходом для Пучдемона», - считает бельгийский политик, который является членом фламандской националистической партии N-VA.

Франкен уточнил, что просьб об убежище от Пучдемона не поступало. Он добавил, что осознает осложнения в отношениях с Мадридом, которые повлекло бы поступления такой просьбы. Бельгия – один из нескольких членов Евросоюза, где могут просить убежища граждане других стран ЕС.

Идею Франкена раскритиковал заместитель председателя фракции Европейской народной партии в Европарламенте Эстебан Гонсалес Понс. Бельгийский политик нарушил европейские принципы солидарности и лояльной сотрудничества между странами-членами ЕС, считает Понс, который является членом правящей испанской Народной партии.

«Это неприемлемое нападение члена бельгийского правительства на другую страну-члена ЕС – Испанию, - и я надеюсь, что это будет безотлагательно исправлено», - подчеркнул европарламентарий.

Премьер Бельгии Шарль Мишель тоже раскритиковал заявление Франкена. По его словам, предоставление убежища Карлесу Пучдемону – «совершенно не в повестке дня». Он еще раз повторил свой призыв к диалогу между Мадридом и Барселоной.

Испанское правительство предлагает Пучдемону принять участие в досрочных региональных выборах в Каталонии. Они должны состояться 21 декабря. Сам Пучдемон призвал каталонцев «мирно сопротивляться» Мадриду и продолжать усилия для создания «независимого государства».

Напомним, парламент Каталонии на заседании 27 октября проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости автономии от Испании. Голосование проходило тайно. Депутаты от оппозиционных фракций покинули зал перед началом голосования, назвав его незаконным.

В тот же день, 27 октября, сенат Испании проголосовал за активацию статьи 155 Конституции страны, которая предусматривает введение прямого управления в Каталонии.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что правительство страны приняло решение о роспуске парламента Каталонии.

О непризнании отделения региона высказались лидеры большинства ведущих стран мира, в том числе Украина. Государственный департамент США заявил, что Каталония является неотъемлемой частью Испании.

Масштабный политический кризис в Испании начался после того, как каталонские лидеры 1 октября, вопреки решению Конституционного суда, провели референдум о независимости.

Правительство Каталонии утверждало, что при явке в 43% за независимость проголосовали 90,18% участников, против - 7,83%. Еще 1,98% пришедших на участки бросили в урны пустые бюллетени.