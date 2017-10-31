также в разделеПротесты
Правоохранители не собираются силой разблокировать улицу Грушевского возле Рады 40
Суд арестовал подозреваемого в избиении полицейского под Радой 54
В палаточном городке под Радой остаются 55 человек 54
Одному из участников столкновений под Радой объявили подозрение 35
С начала акции протеста под ВР пострадали 6 человек 48
Аваков: Палаточный городок под Радой профинансировал соратник Януковича 136
Под Радой Соболев подрался с митингующим 194
Акция протеста под Радой продлится до 7 ноября 112
В Киеве задержали мужчину, который шел на акцию под Радой с оружием 130
Акция под ВР: Около 300 митингующих и 2 тысячи полицейских 95
Аброськин: С началом акции протеста под ВР активизировались боевики 102
Митингующие пришли к АП и звали Порошенко 68
Саакашвили и Семенченко останутся протестовать одни 276
Митингующие под Радой объявили антиалкогольную кампанию 65
В Киеве частично открыли движение транспорта по Грушевского 79
Активисты обещают пропускать в Раду всех депутатов 206
Полиция отпустила всех задержанных под Радой активистов 43
МВД: В ходе столкновений задержаны 11 митингующих 78

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поручил снять охрану акции протеста под зданием Верховной Рады. Об этом он сообщил в Twitter.

«Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой больше не намерены. Дал команду снять силы МВД по охране периметра», – написал он.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады началась акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

Активисты установили на площади Конституции, в Мариинском парке и на улице Грушевского около 60 палаток. 

19 октября стало известно, что партия «Рух нових сил» и депутаты «Самопомочи» будут продолжать протестную акцию под Верховной Радой. Остальные участники митинга прекращают протест. Однако Саакашвили заявил, что акция продлится до 7 ноября.

С начала митингов пострадали 6 человек, трое задержаны, открыто 3 уголовных производства. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

130
Теги