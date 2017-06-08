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Доброволец из зоны АТО Адам Осмаев назвал заказчиком покушения на себя президента России Владимира Путина.

Об этом он рассказал в интервью Эспрессо.TV.

«Конечно, это наш противник - восточный сосед. Там вертикаль власти и санкцию на все дает один человек - это Путин. Исполнители могут быть разные. Его люди, или еще какие-то. Но там все делается согласованно и с санкции», - сказал Осмаев.

Также, по его словам, киллер был слишком самоуверенным во время покушения. «Были какие-то нюансы. Он был слишком самоуверенным и хотел это сделать слишком театрально, это ему помешало. Он, возможно, и профессионал, но слишком самонадеянно хотел это сделать», - подчеркнул доброволец АТО.

Как сообщал ForUm, 1 июня в Киеве на Подоле было совершено покушение на экс-руководителя добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву.

По данным полиции, мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. «Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка», - сообщили правоохранители.

Осмаева и киллера с огнестрельными ранениями госпитализировали.

У нападавшего был изъят паспорт гражданина Украины на имя  Александр Дакар.
ForUm

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