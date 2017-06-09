Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что цепочка покушения на Адама Осмаева ведет к «некоторым лидерам РФ».

«Общество поймет все детали, когда дело окажется в суде. Однако мотивы преступления, суть, длиннющая цепочка, ведущая к некоторым лидерам РФ, у нас зафиксирована. Больше пока сказать нельзя», - заявил он.

По его словам, подозреваемый сейчас в удовлетворительном состоянии и в может давать показания.

Как сообщал ForUm, 1 июня в Киеве на Подоле было совершено покушение на экс-руководителя добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву.

Осмаева и киллера с огнестрельными ранениями госпитализировали.

У нападавшего был изъят паспорт гражданина Украины на имя Александр Дакар.

Осмаев назвал заказчиком покушения на себя президента России Владимира Путина.