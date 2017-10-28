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В НАТО утверждают, что не планировали проводить в декабре заседание Комиссии Украина-НАТО.

Об этом заявил официальный представитель альянса, комментируя заявление министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто о блокировании заседания, сообщает УНИАН.

«Планов проводить в декабре заседание Комиссии Украина-НАТО не было», - сказал он. При этом в альянсе отметили, что «преданны прочным партнерским связям с Украиной», а заседание Комиссии проходит регулярно на разных уровнях, последнее из которых прошло в июле в Киеве.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Венгрии со ссылкой на министра Петера Сийярто заявило, что Венгрия заблокировала заседание комиссии «Украина - Организация Североатлантического договора (НАТО)» в декабре.  

 
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