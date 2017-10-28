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 Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) РФ удовлетворило ходатайство «Роснефти» о приостановке действия лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на Южно-Черноморском лицензионном участке, расположенном в восточной части акватории Черного моря. Об этом сообщает ТАСС.

«По оценкам специалистов, в условиях негативной макроэкономической конъюнктуры и санкционных ограничений на данный момент проект является экономически неэффективным. К тому же на рынке нефтесервисных услуг отсутствуют буровые суда и буровое оборудование, соответствующие требованиям, которые предъявляет компания для реализации проекта по строительству скважины на Южно-Черноморском лицензионном участке», - сказал представитель «Роснефти».

Он заявил, что «Роснефть» будет постоянно мониторить рынок, следить за изменениями макроэкономических параметров и в случае улучшения ценовой конъюнктуры инициирует досрочное возобновление прав пользования недрами Южно-Черноморского участка.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщал, что «Роснефть» и итальянская Eni начнут бурение на Западно-Черноморском участке в Черном море в конце декабря - начале января.
ForUm

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