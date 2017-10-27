Председатели ОГА и местные администрации до вторника должны провести мониторинг и подготовить все проблемные вопросы прохождения отопительного сезона по своим областям. Об этом заявил во время селекторного совещания по прохождению отопительного сезона вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщили ForUm’у в пресс-службе чиновника.

По словам Зубка, при обнаружении фактов саботажа, бездействия и несвоевременного выполнения обязанностей органами местного самоуправления, соответствующие материалы будут направлены в Генпрокуратуру.

«Местное самоуправление обязано в соответствии с действующим законодательством добросовестно выполнять обязанности перед своими гражданами, которые их выбирали и которые им обещали предоставлять качественные услуги. В первую очередь, это ЗУ «Об органах местного самоуправления», статья 30, обязывающая местные власти осуществлять управление коммунальными предприятиями. А это - своевременный запуск и своевременная подача тепла в дома наших украинцев. Также, это ЗУ «О теплоснабжении», статья 19», - заявил он.

Вице-премьер отметил уголовную ответственность глав органов местного самоуправления за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. «Статья 367 Уголовного кодекса Украины, часть 1 и часть 2, которая предусматривает заключение до 5 лет за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, неисполнение обязанностей, которое привело к значительным последствиям. Поэтому я прошу всех опомниться и перестать перекладывать свою управленческую несостоятельность на центральные органы власти или ОГА», - подчеркнул чиновник.

Зубко в очередной раз подчеркнул, что местные администрации осуществляют государственный контроль, а управление, в соответствии с законодательством и, имея возможности и полномочия, осуществляют органы местного самоуправления.

Напомним, 15 октября в Украине начался отопительный сезон.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что начало отопительного сезона 2017-2018 годов – это полная и исключительная ответственность местных органов власти, и ответственность за подачу тепла и горячей воды лежит на органах самоуправления.