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Участница смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове, которое унесло жизни шестерых людей, Елена Зайцева адаптировалась к новым условиям жизни.

В учреждении отмечают, что Зайцева ведет себя очень тихо и питается только домашней едой. «Ту еду, которую здесь дают, она не ест. Хлеб - выпекают в нашей пекарне, его берут все. А продукты питания ей передают в достаточном количестве.  Ни на что не жаловалась. За медицинской помощью на данный момент не обращалась. Но если появится такая необходимость – у нас есть квалифицированная медицинская часть», - заявил замначальника учреждения исполнения наказаний № 27 Дмитрий Холод, сообщает «Город X».

По его словам, Зайцева занимается в основном тем, что смотрит телевизор и изучает документы, которые передает ей адвокат. В СИЗО есть огромная библиотека, но книг девушка пока не просила.

«Нареканий на ее поведение нет, да и в самой камере спокойно. Женщины ведут себя вежливо. Как правило, сюрпризы бывают у тех, кто уже не единожды привлекался», - говорит Холод.

Напомним, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали. 

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога. 

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.  
ForUm

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