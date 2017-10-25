Начало отопительного сезона 2017-2018 годов – это полная и исключительная ответственность местных органов власти, и ответственность за подачу тепла и горячей воды на органах самоуправления. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Ответственность за своевременное начало отопительного сезона лежит на местной власти. В них есть все ресурсы, чтобы запустить котельные и дать тепло в дома. Ресурсы есть, средства есть», - сказал Гройсман.

Вместе с тем он дал поручение вице-премьеру Геннадию Зубко провести селекторное совещание и выяснить состояние дел в регионах. «Будем делать выводы. Пришло время заслушать чиновников на местах», - сказал Гройсман.

Напомним, 15 октября в Украине начался отопительный сезон.