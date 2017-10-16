Согласно календарному плану, 15 октября в Украине начался отопительный сезон.

«Социальные объекты – школы, детсады, больницы – должны быть подключены к теплу в случае понижения температуры в помещениях до 16 градусов, жилой фонд – при температуре ниже 8 градусов в течение трех суток», - сообщает пресс-служба Кабмина.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, по состоянию на сентябрь в подземных хранилищах находится 14,8 млрд м3 природного газа, что на 2,3 млрд м3 больше показателя прошлого года. Запасы угля – 1980,5 тыс. тонн угля, что на 568,3 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя.

Вместе с тем, в правительстве подчеркивают, что обеспечение потребителей теплом и горячим водоснабжением – прямая и полная ответственность местной власти, как и формирование тарифов за потребленные энергоносители.

Премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что оснований для повышения цены на газ в Украине пока нет.

«Рассчитываю, что местные руководители ответственно отнесутся к этому и не позволят себе никаких повышений», - заявил он.