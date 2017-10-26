В Харькове полиция задержала юношей, один из которых с балкона многоэтажного дома стрелял из пистолета по прохожим, опубликовав соответствующее видео в сети, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

«Информация о том, что из многоэтажки по ул. Пушкинской неизвестные лица осуществляют выстрелы по прохожим и домам поступила в Киевский отдел полиции в 12:20. В то же время по результатам мониторинга сети Интернет были обнаружены видеоматериалы, на которых молодые стреляют из пистолета», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции провели поквартирный обход дома и установили квартиру, откуда раздавались выстрелы.

По словам начальника Киевского отдела полиции Александра Коцара, в квартире находились четверо юношей, все они граждане Украины. Их доставили в отдел полиции для дальнейшего установления всех обстоятельств происшествия.

Коцар поблагодарил всех представителей средствам массовой информации за помощь в сборе информации о месте события и его участниках.

Следователи изъяли вещественные доказательства. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.