Правоохранители не желают применять физическую силу для разблокирования проезжей части улицы Грушевского возле Верховной Рады Украины, где участники акции установили палатки. Об этом сообщил заместитель командующего Национальной гвардии Украины по общественной безопасности генерал-майор Валерий Бондарь.

Он сказал, что на сегодняшний день Нацгвардия охраняет общественный порядок в столице в обычном режиме. «Привлекается минимальное количество личного состава для поддержания общественного порядка в центре столицы, в том числе перед Верховной Радой. Я считаю, что сегодня там есть довольно неплохой общественный порядок, за исключением ограничения проезда по центральной улице Грушевского», - отметил Бондарь.

Также заместитель командующего НГУ добавил, что пока вопрос разблокирования улицы Грушевского решается при участии киевской полиции. «Ведутся переговоры со стороной митингующих», - отметил Бондарь, сообщает УНИАН.

По его словам, Нацгвардия достаточно профессионально выполняет задачи по охране общественного порядка. Заместитель командующего НГУ считает, что привлеченных сил достаточно для реагирования на возможные угрозы. «Я вам скажу, что имеющиеся у нас резервы довольно мощные, и их достаточно, чтобы решить любую задачу, которая может неожиданно возникнуть», - заявил Бондарь.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос, необходимо ли дополнительное финансирование из госбюджета для обеспечения несения службы нацгвардейцами в связи с проведением акции возле парламента, он сказал, что охрана общественного порядка является основной задачей формирования согласно закону «О Национальной гвардии». «Поэтому дополнительных средств для этого не требуется. Мы профинансированы на эту задачу в полном объеме», - отметил заместитель командующего НГУ.

Также он ответил на вопрос о возможном силовом варианте разблокирования улицы Грушевского в том случае, если с участниками акции не удастся договориться.

«Сегодня нет у правоохранителей желания применять физическую силу или решать какие-либо вопросы не в правовом поле. Я думаю, что к этому вопросу профессионально и дипломатично подойдет как полиция, так и Национальная гвардия. Этот вопрос будет решен, я считаю, в кратчайшие сроки», - отметил Бондарь.

При этом он выразил надежду, что Верховная Рада примет ряд законов, чтобы снять напряженность в обществе. «Я вам скажу, что мы живем в демократической стране, где, в первую очередь, есть верховенство права, и я считаю, что во время продолжения работы парламента, 6-7 числа (ноября), этот вопрос будет окончательно решен. Я считаю, что после этих чисел митингующие, я не скажу, что разойдутся, а будут заниматься своими вопросами... Я думаю, что Верховная Рада сможет принять ряд законов и снять напряженность», - отметил Бондарь.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады началась акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

Активисты установили на площади Конституции, в Мариинском парке и на улице Грушевского около 60 палаток.

19 октября стало известно, что партия «Рух нових сил» и депутаты «Самопомочи» будут продолжать протестную акцию под Верховной Радой. Остальные участники митинга прекращают протест. Однако Саакашвили заявил, что акция продлится до 7 ноября.

С начала митингов пострадали 6 человек, трое задержаны, открыто 3 уголовных производства.