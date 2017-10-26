В Нидерландах министерство безопасности и юстиции имеет право не рассекречивать все данные отчетов из министерских встреч по расследованию катастрофы малайзийского Боинга рейса МН17.

В частности речь идет о 255 документах, некоторые из них уже были обнародованы. Впрочем львиная доля все же осталась засекреченной, сообщает УНИАН.

Министерство должно «соблюдать режим конфиденциальности». Хотя еще в феврале суд постановил, что министерство должно сделать отчеты публичными, после чего министерство обжаловало решение суда.

Напомним, 19 октября было опубликовано новое фото ЗРК «Бук» в день крушения MH17.

Как известно, Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 три года назад сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.