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25 октября во время теракта в Киеве, погибли бывший сотрудник МВД Украины Михаил Мормиль и старший сержант полиции Руслан Кушнир, сообщает пресс-служба МВД.

Подполковнику милиции Михаилу Мормилю было всего 36 лет.

Он закончил Национальную академию внутренних дел в 2003 году. Работал следователем отдела Шевченковского райотдела. С 2006 года работал в МВД. Неоднократно поощрялся наградами министерства.

До 2015 года был сотрудником Юридического департамента МВД. После увольнения занимался частной юридической практикой.

Мормиль стал случайной жертвой теракта. Он возвращался домой, когда произошел взрыв.

31-летний Руслан Кушнир проходил службу в должности полицейского полка полиции особого назначения города Киева. У него остались маленький ребенок и беременная жена.

Министерство внутренних дел и Национальная полиция выражают соболезнования семьям погибших коллег.

Как сообщал ForUm, в среду, 25 октября, в 22:15 возле редакции телеканала Эспрессо на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе нардеп Игорь Мосийчук, и один человек – охранник – погиб. Позже стало известно о второй жертве взрыва – погиб 36-летний мужчина, случайно оказавшийся рядом с местом происшествия.
ForUm

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