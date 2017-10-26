Президент Украины Петр Порошенко соболезнует семьям погибших в результате теракта возле здания телеканала Эспрессо в Киеве.

Об этом говорится в Facebook Главы государства.

«Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в результате взрыва около телеканала Эспрессо, искренне желаю выздоровления раненым и решительно требую от правоохранителей как можно скорее раскрыть это кровавое и жестокое преступление», - написал Порошенко.

Как сообщал ForUm, в среду, 25 октября, в 22:15 возле редакции телеканала Эспрессо на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе нардеп Игорь Мосийчук, и один человек – охранник – погиб.

Погибший при взрыве в Киеве Руслан Кушнир начал работать с нардепом всего месяц назад.

Позже стало известно о второй жертве взрыва – погиб 36-летний мужчина, случайно оказавшийся рядом с местом происшествия.

У Мосийчука диагностированы ранения конечностей, спины и живота.

Он считает, что в покушении есть «российский след».