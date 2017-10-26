Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 13,5% годовых с 27 октября 2017 года, сообщает пресс-служба НБУ.
По данным регулятора, потребительская инфляция в сентябре ускорилась до 16,4% в годовом измерении и превысила траекторию прогноза Нацбанка, опубликованного в июльском инфляционных отчете.
По мнению регулятора, более жесткая монетарная политика прежде всего направлена на предупреждение дальнейшего ухудшения инфляционных ожиданий. Кроме того, такое сдержанное монетарное состояние является реакцией на повышение рисков задержки возобновления сотрудничества с МВФ и ускорения потребительского спроса вследствие повышения социальных стандартов.
«Более жесткая монетарная политика поможет снизить инфляцию несколькими каналами. Повышение учетной ставки будет стимулировать приток сбережений в банковский сектор и, следовательно, сдерживать потребительский спрос. Также повышение ставок делает более привлекательными финансовые инструменты в национальной валюте по сравнению с аналогами в иностранной валюте, что окажет положительное влияние на будущую инфляцию через канал обменного курса», – говорится в сообщении.
В НБУ отмечают, что именно в результате жесткой монетарной политики инфляция приблизится к центральной точке целевого диапазона в третьем квартале 2018 года.
Правление Нацбанка убеждено, что достижение ценовой стабильности - необходимая предпосылка устойчивого экономического роста. В частности, устойчивое улучшение инфляционных ожиданий выступает основным фактором снижения процентных ставок банков в среднесрочной перспективе.
«В случае реализации обозначенных выше инфляционных рисков Национальный банк может прибегнуть к дальнейшему повышению учетной ставки для их нивелирования и возвращения инфляции к целевой траектории. Зато в случае замедления инфляции в соответствии с прогнозным сценарием, дальнейшего сотрудничества с МВФ и проведения взвешенной фискальной политики Национальный банк может вернуться в цикл смягчения монетарной политики в конце 2018 года», – подытожили в НБУ.
Напомним, 14 сентября правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 12.5% годовых.
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