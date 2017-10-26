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Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 13,5% годовых с 27 октября 2017 года, сообщает пресс-служба НБУ.

По данным регулятора, потребительская инфляция в сентябре ускорилась до 16,4% в годовом измерении и превысила траекторию прогноза Нацбанка, опубликованного в июльском инфляционных отчете.

По мнению регулятора, более жесткая монетарная политика прежде всего направлена ​​на предупреждение дальнейшего ухудшения инфляционных ожиданий. Кроме того, такое сдержанное монетарное состояние является реакцией на повышение рисков задержки возобновления сотрудничества с МВФ и ускорения потребительского спроса вследствие повышения социальных стандартов.

«Более жесткая монетарная политика поможет снизить инфляцию несколькими каналами. Повышение учетной ставки будет стимулировать приток сбережений в банковский сектор и, следовательно, сдерживать потребительский спрос. Также повышение ставок делает более привлекательными финансовые инструменты в национальной валюте по сравнению с аналогами в иностранной валюте, что окажет положительное влияние на будущую инфляцию через канал обменного курса», – говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что именно в результате жесткой монетарной политики инфляция приблизится к центральной точке целевого диапазона в третьем квартале 2018 года.

Правление Нацбанка убеждено, что достижение ценовой стабильности - необходимая предпосылка устойчивого экономического роста. В частности, устойчивое улучшение инфляционных ожиданий выступает основным фактором снижения процентных ставок банков в среднесрочной перспективе.

«В случае реализации обозначенных выше инфляционных рисков Национальный банк может прибегнуть к дальнейшему повышению учетной ставки для их нивелирования и возвращения инфляции к целевой траектории. Зато в случае замедления инфляции в соответствии с прогнозным сценарием, дальнейшего сотрудничества с МВФ и проведения взвешенной фискальной политики Национальный банк может вернуться в цикл смягчения монетарной политики в конце 2018 года», – подытожили в НБУ.

Напомним, 14 сентября правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 12.5% ​​годовых.
ForUm

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