Печерский районный суд Киева арестовал на 2 месяца Петра Олейника, обвиняемого в избиении полицейского на акции протеста под Радой. Об этом сообщает 112 Украина.

«Решение Печерского суда – 2 месяца под арестом Петру Олейнику, которого обвиняют в избиении полицейского на митинге 17 октября. Олейника взяли под стражу прямо в зале суда после того, как судья зачитала соответствующее решение. Его адвокаты настаивали на любой другой мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей, говорили, что согласны на круглосуточный арест с ношением электронного браслета. Прокуратура настаивала именно на аресте и ходатайство прокуратуры судья полностью удовлетворила», - сообщил корреспондент канала.

Адвокаты заявили, что будут подавать апелляцию.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады проходит акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Правопорядок в центре столицы охраняют около 3,5 тыс. силовиков, частично перекрыто движение транспорта.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что участники акции протеста могут осуществить попытку штурма Верховной Рады с использованием взрывчатых пакетов.

Позже часть участников акции переместилась к некоторым выходам из зданий парламентских комитетов и заблокировала их.

Около 16:10 на углу улиц Грушевского и Садовой произошли столкновения между митингующими и полицией.

Во время столкновений возле здания Верховной Рады 17 октября пострадали пять человек, среди которых – старший сержант полиции, участник АТО 2014-2015 гг. Игорь Яценко. Правоохранитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Некоторое время он находился без сознания.



