По состоянию на утро среды, 25 октября, в палаточном городке под зданием Верховной Рады находятся 55 человек, сообщает пресс-служба МВД.

«По состоянию на 8:30 в палаточном городке на ул. Грушевского от ул. Шелковичной до ул. Липской пребывают около 35 лиц, находящихся у палаток. В городке, расположенном в парке и на площади Конституции, возле палаток находится около 20 человек», – сказано в сообщении.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады началась акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

Активисты установили на площади Конституции, в Мариинском парке и на улице Грушевского около 60 палаток.

19 октября стало известно, что партия «Рух нових сил» и депутаты «Самопомочи» будут продолжать протестную акцию под Верховной Радой. Остальные участники митинга прекращают протест. Однако Саакашвили заявил, что акция продлится до 7 ноября.

С начала митингов пострадали 6 человек, трое задержаны, открыто 3 уголовных производства.