В Генеральной прокуратуре Украины заявляют о наличии обстоятельств, которые мешают экстрадиции экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили в Грузию. Об этом на брифинге в Харькове сказал глава ведомства Юрий Луценко.

По его словам, украинские правоохранители сейчас проводят проверку, действительно ли Саакашвили в Грузии обвиняют в особо тяжких преступлениях, которые имеются в отечественном Уголовном кодексе. «Очевидно, что ответ будет «да», - уточнил генпрокурор.

«Во-вторых, есть обстоятельства, которые мешают экстрадиции господина Саакашвили. Предварительно я считаю, что такие обстоятельства существуют, ведь господин Саакашвили после нелегального пересечения украинской границы подал документы в миграционную службу МВД, которые, согласно нашим международным обязательствам, препятствуют его экстрадиции. Сейчас это будет тщательно изучено, возложено на официальную основу в ответе Минюста», - рассказал Луценко, сообщает 112 Украина.

Он прогнозирует, что данная процедура займет еще несколько недель.

Отметим, согласно информации Минюста Украины, правовым основанием для экстрадиции правонарушителей является Европейская конвенция о выдаче правонарушителей 1957 г., и действующие двусторонние международные договоры о выдаче, о правовой помощи по уголовным делам, которые включают в себя положение о выдаче правонарушителей. Одним из условий для выдачи является то, что деяние, за которое требуется выдача, должно быть уголовно наказуемым как по законодательству страны, которая требует выдачи, так и по законодательству страны, к которой обращено требование.

Кроме того, не подлежат выдаче лица, которые совершили преступления политического характера и пользуются правом убежища, однако не рассматриваются как политические военные преступления и преступления против мира и человечества.

Напомним, 5 сентября Минюст получил запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу политика.