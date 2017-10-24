также в разделеСтолица
Задержаны 30 участников беспорядков в Святошинском суде 46
Полиция силой разблокировала Святошинский суд 91
Киевский вокзал работает в штатном режиме после «минирования» 28
«Софию Киевскую» могут оставить без света из-за долга в 18 копеек 24
Центральный ж/д вокзал в Киеве эвакуируют из-за угрозы взрыва 68
Безморозный период в Киеве закончился, но зима придет нескоро 92
Министерства и ведомства в Киеве не подключат к отоплению 85
Похитительницу младенца в Киеве отправили под домашний арест 63
В четверг в Киеве может пойти снег 42
В Киеве столкнулись «КамАЗ» и маршрутка, есть пострадавшие 35
В Киеве за стрельбу задержали Коханивского 66
Сегодня в киевском метро ограничат работу трех станций 55
Похитительнице младенца в Киеве сообщили о подозрении 66
В полиции озвучили версии похищения младенца в Киеве 96
Похитителями младенца оказались супруги, потерявшие своего ребенка 317
СБУ изъяла в столице крупный арсенал оружия 49
Похитительницу младенца в Киеве задержали 494
В похищении ребенка в столице подозревают одну женщину 41

Журналиста «Громадського» Дмитрия Реплянчука в Святошинском суде Киева избили представители полиции особого назначения и разбили камеру, досталось и журналисту УНИАН Сергею Лефтеру.

Об этом сообщает Украинская правда.

«Меня только что избили представители полиции особого назначения, разбили камеру. Я журналист  «Громадського». Меня положили на землю представители полиции особого назначения. Били ногами и руками», - сообщил Реплянчук.

Он отметил, что сообщил полицейским, что он журналист и пытался показать удостоверение.

«Я сказал, что у меня все есть на камере, после чего они пытались разбить камеру. Затем представитель патрульной полиции меня поднял и помог выйти из здания суда», - добавил журналист.

Спецназовцы также задержали и несколько раз ударили корреспондента  УНИАН  Сергея Лефтера.

Напомним, утром 24 октября полицейские силой  разблокировали залы заседаний Святошинского райсуда Киева, где забаррикадировались сторонники оуновца Николая Коханивского.

Командира добровольческого батальона ОУН Коханивского правоохранители задержали 21 октября в Киеве возле станции метро «Академгородок». Он ранил из травматического пистолета экс-командира одного из взводов «Правого сектора» Руслана Качмалу с позывным «Рэм».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги