Журналиста «Громадського» Дмитрия Реплянчука в Святошинском суде Киева избили представители полиции особого назначения и разбили камеру, досталось и журналисту УНИАН Сергею Лефтеру.

Об этом сообщает Украинская правда.

«Меня только что избили представители полиции особого назначения, разбили камеру. Я журналист «Громадського». Меня положили на землю представители полиции особого назначения. Били ногами и руками», - сообщил Реплянчук.

Он отметил, что сообщил полицейским, что он журналист и пытался показать удостоверение.

«Я сказал, что у меня все есть на камере, после чего они пытались разбить камеру. Затем представитель патрульной полиции меня поднял и помог выйти из здания суда», - добавил журналист.

Спецназовцы также задержали и несколько раз ударили корреспондента УНИАН Сергея Лефтера.

Напомним, утром 24 октября полицейские силой разблокировали залы заседаний Святошинского райсуда Киева, где забаррикадировались сторонники оуновца Николая Коханивского.

Командира добровольческого батальона ОУН Коханивского правоохранители задержали 21 октября в Киеве возле станции метро «Академгородок». Он ранил из травматического пистолета экс-командира одного из взводов «Правого сектора» Руслана Качмалу с позывным «Рэм».