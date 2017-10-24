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Оккупированный Донбасс становится одним из наиболее заминированных регионов в мире. Об этом на брифинге по гуманитарной ситуации в Украине заявила помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер, заявление которой опубликовано на сайте организации.

«Восточная Украина сталкивается с проблемами защиты. Она быстро становится одним из самых заминированных регионов в мире, и если проблему не решить, это остановит ее развитие на многие годы. Разминирование и просвещение о риске мин необходимо во всех затронутых конфликтами районах, особенно вдоль линии соприкосновения, включая контрольно-пропускные пункты на де-факто границе», - заявила Мюллер, передает 112 Украина.

Напомним, 20 сентября Президент Украины Петр Порошенко призвал Совет безопасности ООН разместить миротворческую миссию на Донбассе. 

Ранее Россия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе. 

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

РФ предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.

 
ForUm

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