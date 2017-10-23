Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал дружескими взаимоотношения с Президентом Петром Порошенко.

Так глава МВД отреагировал на недавнюю информацию в СМИ якобы о конфликте с Президентом из-за акций протеста в центре Киева, сообщает 112 Украина.

«В СМИ много информации появляется, я тоже это читал и смотрел. Иногда смеешься, иногда не смеешься, потому что не смешно. На самом деле обсуждения, естественно, были, но никакого конфликта с Президентом Украины у меня нет, мы вполне дружески созваниваемся, наши отношения вполне дружеские, я бы сказал, товарищеские, если так можно сказать об отношениях министра и Президента. Со времен Майдана так, когда мы разговаривали, как обычные люди, как обычные депутаты», - рассказал Аваков.

В то же время он отметил, что имеет собственную точку зрения по ряду вопросов и считает своей работой ее продвигать, в том числе при помощи дискуссий.

«И то, что высшие государственные деятели время от времени собираются и обсуждают актуальные вопросы – это нормально. И действительно все эти обсуждения не происходят гладко, но они происходят в рамках нормальной рабочей дискуссии. И такого, что «Ах, они поругались и друг в друга кинули стакан воды» – такого нет. Стакан воды только для одного. Желательно теперь, чтобы эта вода была святая», - сказал министр.

Ранее издание «Украинская правда» сообщило, что между Президентом и главой МВД произошел конфликт из-за того, что полиция позволила митингующим установить палатки на ул. Грушевского в Киеве.

Напомним, нардеп и член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что между Аваковым и Порошенко существует конфликт с первого дня избрания последнего президентом.

В то же время сам министр отрицает наличие у него конфликта с Президентом.