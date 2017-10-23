По факту столкновений под Верховной Радой объявлено о подозрении одному из правонарушителей. Об этом в комментарии телеканалу 112 Украина заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

«Они (уголовные производства. – Ред.) плавно расследуются. Одному из правонарушителей уже объявлено подозрение. Сегодня мы обращаемся в суд по рассмотрению меры пресечения в отношении других участников беспорядков. Также без задержки быстрыми темпами материалы будут собраны и направлены соответственно», – отметил он.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады началась акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

Активисты установили на площади Конституции, в Мариинском парке и на улице Грушевского около 60 палаток.

19 октября стало известно, что партия «Рух нових сил» и депутаты «Самопомочи» будут продолжать протестную акцию под Верховной Радой. Остальные участники митинга прекращают протест. Однако Саакашвили заявил, что акция продлится до 7 ноября.

С начала митингов пострадали 6 человек, трое задержаны, открыто 3 уголовных производства.