Во Львовской области избили народного депутата от «Радикальной партии Олега Ляшко» Андрея Лозового. Сколевский отдел полиции внес данные об избиении по статье об угрозе или насилии в отношении государственного деятеля. По данным очевидцев инцидента с участием Лозового, конфликт произошел из-за того, что люди, приехавшие вместе с нардепом в село Хащованя Львовской области, не хотели отдавать жителям собаку, которую они якобы подобрали на дороге.

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