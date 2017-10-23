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В Харькове патрульные со стрельбой задержали вооруженного рецидивиста. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры. 

22 октября около 12:00 на перекрестке улиц Чеботарской и Малиновского полицейский патруль остановил подозрительного прохожего и попросил предъявить документы. Однако мужчина начал убегать и трижды выстрелил в полицейских из пневматического пистолета.

В ответ патрульные выстрелом в воздух предупредили злоумышленника, однако тот не отреагировал. Правоохранители выстрелили в его сторону. Раненого беглеца задержали и доставили в больницу.

Злоумышленником оказался 31-летний житель Луганской области, безработный, который уже был судим за разбой и незаконное обращение с оружием.

В его сумке лежали медицинские печати, бахилы, черная шапка.

Сейчас ему объявлено ​​подозрение.

Досудебное расследование продолжается.

Кроме того, следователи прокуратуры области проверяют правомерность применения оружия патрульными.

Уголовное производство начато по ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

 
ForUm

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