В Харькове патрульные со стрельбой задержали вооруженного рецидивиста. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
22 октября около 12:00 на перекрестке улиц Чеботарской и Малиновского полицейский патруль остановил подозрительного прохожего и попросил предъявить документы. Однако мужчина начал убегать и трижды выстрелил в полицейских из пневматического пистолета.
В ответ патрульные выстрелом в воздух предупредили злоумышленника, однако тот не отреагировал. Правоохранители выстрелили в его сторону. Раненого беглеца задержали и доставили в больницу.
Злоумышленником оказался 31-летний житель Луганской области, безработный, который уже был судим за разбой и незаконное обращение с оружием.
В его сумке лежали медицинские печати, бахилы, черная шапка.
Сейчас ему объявлено подозрение.
Досудебное расследование продолжается.
Кроме того, следователи прокуратуры области проверяют правомерность применения оружия патрульными.
Уголовное производство начато по ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
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