По данным очевидцев инцидента с участием народного депутата от «Радикальной партии» Андрея Лозового, конфликт произошел из-за того, что люди, приехавшие вместе с нардепом в село Хащованя Львовской области, не хотели отдавать жителям собаку, которую они якобы подобрали на дороге.

Как сообщает Дивись.info, из-за этого конфликт неизвестные, приехавшие вместе с Лозовым, избили местного ветерана АТО Владимира Луцика. «Односельчанин рассказал, что у него пропала собака. И попросил помочь найти собаку, - рассказывает Владимир Луцик. - Мы вместе поехали искать собаку и увидели неизвестную машину, там сидел водитель, мы у него спросили, есть ли у них собака и попросили показать собаку. Сказали, что мы уверяем, что у собаки есть хозяин и он с нами. Водитель сказал, что не может этого сделать без команды своего начальника, но отказался его звать. Далее начали собираться люди, мы стояли и ждали. Затем мы зашли в народный дом в селе Хащованя, оказалось, что это народный депутат».

Как отметил Луцик, люди начали убеждать нардепа, что собака имеет владельца и он хочет забрать животное домой, впрочем люди, приехавшие с Лозовым, не захотели отдавать пса, мол, животное не ухоженное и голодное. Из-за этого произошел конфликт, в результате которого неизвестные, приехавшие с Лозовым, избили его.

У него есть следы избиения на лице, и он жалуется на постоянную головную боль.

В то же время, очевидцы событий не подтверждают факт избиения нардепа Лозового.

По данным «ЗИК», что в полицию сегодня действительно обратились по факту исчезновения собаки. «В 18.05 поступило сообщение полицию от гр. Л.Й. Климкович из с. Волосянка, Сколевского района Львовской области, о том, что Лозовой забрал у нее собаку и отказывался возвращать, потому что, по его мнению, она не ухаживает за псом. Муж владелицы поехал за народным депутатом и в селе Хащованя забрал собаку обратно. Во время этого возник спор, но без насилия. Зато нардеп все вывернул так, будто его избили», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Луцик уже составил заявление в Сколевском райотделе полиции об избиении.

Напомним, ранее Лозовой заявил, что избили его. Сколевский отдел полиции внес данные об избиении нардепа по статье об угрозе или насилии в отношении государственного деятеля.