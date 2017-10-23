В ФСБ РФ заявляют о задержании в Курской области 31-летнего гражданина Украины, который якобы незаконно пересек границу и открыл огонь по российским пограничникам.

«Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Курской области задержан 31-летний гражданин Украины, незаконно пересекший государственную границу из Украины в Российскую Федерацию. При задержании пытался отстреливаться и предпринял попытку скрыться на территории Украины», – говорится в сообщении.

В ФСБ отметили, что в ходе завязавшейся перестрелки мужчина получил огнестрельные ранения средней степени тяжести.

«Арсенал нарушителя состоял из 2 пистолетов и 5 ручных гранат. Кроме того, при нем обнаружено 50 патронов калибра 5,45 мм и 26 ампул с жидким веществом серого цвета (предположительно ртуть). Проводится разбирательство», – сказано в сообщении.