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В Мюнхене (Германия) сотрудники полиции арестовали предполагаемого нападавшего с ножом на людей в центре города. Об этом сообщает местная полиция в Twitter.

«Мы смогли арестовать подозреваемого. В настоящее время неясно, является ли он преступником», - говорится в сообщении.

Задержание произошло в рамках следственных действий поблизости от улицы Отто-Брунер-Штрассе. Об этом сообщил официальный представитель полиции Маркус да Глориа Мартинс, передает 112 Украина.

По его словам, задержанный подходит под описание предполагаемого преступника, однако утверждать сейчас, что это именно он, нельзя.

Всего нападению подверглись шесть человек. «У нас есть шесть мест нападения. Всего ранены четыре человека, также есть еще два человека, на которых было совершено нападение, но они не были ранены», — отметил представитель полиции.
ForUm

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