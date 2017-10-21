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Медицинской реформой вводится прозрачная система финансирования медуслуг, которая освободит украинцев от постоянных поборов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Одобренная в четверг медицинская реформа предусматривает введение принципа: государственные деньги следуют за пациентом. Это означает, что каждая конкретная больница или амбулатория теперь будет получать средства от государства за реально предоставленные услуги, а не просто общим бюджетом, который неизвестно как потом распределяется», – отметил он.

По словам премьера, именно для внедрения такой системы выплат из государственного бюджета сейчас рассчитывается система оценки стоимость лечебных услуг. «Но должен отметить, что речь идет именно о стоимости, которая на 100% будет оплачиваться пациенту из государственного бюджета, а не из кармана пациента. Для пациента же услуга будет бесплатной. А те, кто сегодня распространяет информацию о суммах, которые якобы людям придется теперь платить в медицинских учреждениях, сознательно пытаются настроить людей против медреформы», – подчеркнул Гройсман.

«Почему? Да потому что прозрачная система финансирования медицины, которая вводится и которая наоборот освободит людей от сегодняшних постоянных поборов, бьет по выстроенной ими системе, которая годами позволяла наживаться на здоровье людей. Катастрофа ждет именно их, а рядовой гражданин в результате реформы получит наконец доступные качественные медицинские услуги», – подытожил он.

Напомним, 19 октября Верховная Рада Украины приняла правительственный закон «О государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств» (№6327). 
ForUm

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