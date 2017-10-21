В Киеве задержали мужчину, который направлялся на акцию под Верховной Радой Украины с оружием, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.
Отмечается, что у злоумышленника изъяли винтовку с оптическим прицелом, пистолет и нож.
«Его доставляют к управлению полиции для установления его личности и проведения первоочередных следственных действий. Предоставить объяснения и назвать свои анкетные данные человек отказывается», – говорится в сообщении.
Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады началась акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.
Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.
Активисты установили на площади Конституции, в Мариинском парке и на улице Грушевского около 60 палаток.
19 октября стало известно, что партия «Рух нових сил» и депутаты «Самопомочи» будут продолжать протестную акцию под Верховной Радой. Остальные участники митинга прекращают протест.
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