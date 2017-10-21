В ходе вчерашнего заседания по делу смертельной аварии в Харькове суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о лишении подозреваемой Елены Зайцевой водительских прав, а также наложил арест на автомобили Lexus и Volkswagen Touareg.

Так, Зайцева лишена права управлять транспортным средством до 19 декабря, сообщает 112 Украина.

У стороны защиты есть 7 календарных дней на обжалование судебных решений.

Напомним, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное.