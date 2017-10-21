также в разделеОбщество
Гройсман: Медреформа освободит украинцев от постоянных поборов 30
На Одесчине задержали военного, изготовлявшего взрывные устройства 14
Дело Плотницкого о сбитом Ил-76 отправлено в Высший спецсуд 22
За сутки в зоне АТО 24 обстрела, потерь среди военных нет 26
20 октября. Картина дня 140
На территории артбазы в Житомирской области выпасают скот и гуляют дикие звери 54
Ривненские патрульные спасли от самосуда пьяную женщину-водителя 52
Рекордную партию марихуаны на Одесчине вывозили КамАЗом 35
В РФ проукраинская активистка вышла на свободу после 2 лет колонии 39
Гройсман подсчитал, сколько ему осталось до пенсии 68
Розенблата опять обязали носить электронный браслет 35
Дело задержанного на взятке главы департамента Нацбанка дошло до суда 28
Суд арестовал Зайцеву без права внесения залога 107
НАБУ завело новое дело на Розенблата 41
Поклонская заявила, что гражданства Украины ее лишил Янукович 67
Ревизия установила многомиллионные нарушения при организации «Евровидения» 66
Омбудсмен: РФ не ответила ни на одно из 5 писем по Грибу 25
Геращенко призвала нардепов заплатить за сломанные микрофоны 36

В ходе вчерашнего заседания по делу смертельной аварии в Харькове суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о лишении подозреваемой Елены Зайцевой водительских прав, а также наложил арест на автомобили Lexus и Volkswagen Touareg.

Так, Зайцева лишена права управлять транспортным средством до 19 декабря, сообщает 112 Украина.

У стороны защиты есть 7 календарных дней на обжалование судебных решений. 

Напомним, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали. 

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога. 

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

64
Теги