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Российская пропаганда с участием государственных медиа, а также систематические фальсификации фактов Кремлем разожгли ненависть россиян к Украине и сейчас продолжают углублять конфликт, что требует реакции международного сообщества на ситуацию.

С таким заявлением выступил на заседании Четвертого комитета ГА ООН первый секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

«Мы глубоко обеспокоены масштабной кампанией пропаганды и подстрекательства ненависти к Украине и украинцам, осуществляемой российскими государственными СМИ и общественными деятелями. Это сыграло важную роль в разжигании агрессии России против Украины и конфликта на Донбассе», - заявил представитель украинской миссии при ООН, сообщает Укринформ.

Он подчеркнул, что российская власть существенно ограничила пространство для независимых СМИ, усилила контроль над государственными медиа, превратив их в мощные инструменты государственной пропаганды, которые продуцируют фальшивые новости.

«Такая гибридная война против Украины с привлечением подконтрольных государству российских СМИ, является прямой угрозой для ценностей ООН. Комитет и другие органы ООН должны оперативно реагировать на подобные попытки фальсификации новостей и использование их в качестве инструмента углубления региональных конфликтов», - заявил украинский дипломат.

Он призвал международное сообщество удвоить усилия в внедрении лучших практик и инструментов в реагировании на эту глобальную угрозу.

«Мы убеждены, что информационная безопасность является ключевым элементом в каждой системе национальной безопасности, и ООН должна стать маяком для этого путем выявления и привлечения к ответственности тех, кто участвует в пропагандистских войнах», - подчеркнул Олег Николенко.
ForUm

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