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Главные организаторы акции под парламентом показали, что формальные требования были лишь дымовой завесой, а реальный план их действий – это дестабилизация ситуации в Украине. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время посещения 10 мобильного пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он подчеркнул: когда на этой неделе в центре Киева собрался митинг, стало очевидно, что формальные требования участников абсолютно совпадают с президентскими инициативами и в части антикоррупционного законодательства, и в части депутатской неприкосновенности.

Порошенко также акцентировал на том, что после вчерашнего результативного голосования в парламенте, когда его предложения поддержали большинство политических сил и большинство депутатов, общественные организации и политические силы сделали заявление, что завершают свое участие в акции.

«Но я хочу привлечь ваше внимание, что главные организаторы показали, что формальные требования были лишь «дымовой завесой». Реальный план их действий – это дестабилизация ситуации в Украине», - заявил Порошенко.

Президент отметил, что еще накануне акции, благодаря эффективным действиям правоохранительных органов, были сорваны попытки приобрести оружие. «Зачем им оружие на площади? Чтобы повторить события 31 августа (2015 года - ред.), когда четверо героев нацгвардейцев отдали свою жизнь, когда была взорвана граната у стен Верховной Рады», - сказал он.

Также, добавил Порошенко, Службой безопасности Украины, Национальной полицией были найдены схроны как заготовленного оружия, так и взрывчатки. «Они постоянно провоцировали правоохранителей, потому что им нужны были не реформы, не перемены. Им нужна была кровь», - убежден Порошенко.

Глава государства напомнил, что в день начала акции, во вторник, четко подчеркнул: мы за демократию, мы за право граждан свободно выражать свои протесты. Он сообщил, что перед правоохранительными органами была поставлена ​​задача: обеспечить, чтобы ни одна капля крови не пролилась в Киеве. Правоохранители с честью выполнили поставленную задачу, констатировал Петр Порошенко.

«Мы пережили уже не одну попытку подорвать страну изнутри. Подчеркиваю, справимся и в этот раз», - сказал Президент и поблагодарил всех, кто не откликнулся на призывы провокаторов.

«Я уверен, что никто и никогда не остановит наше уверенное движение вперед после всего того, что пережила наша страна за последние месяцы, за последние три года», - также подчеркнул Глава государства.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады началась акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

Активисты установили на площади Конституции, в Мариинском парке и на улице Грушевского около 60 палаток. 

19 октября стало известно, что партия «Рух нових сил» и депутаты «Самопомочи» будут продолжать протестную акцию под Верховной Радой. Остальные участники митинга прекращают протест.
ForUm

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