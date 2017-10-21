Роспотребнадзор продлил запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции, введенный в конце прошлого года из-за массового отравления «Боярышником» в Иркутске. Об этом сообщает ВВС.

«В связи со случаями массовых острых отравлений людей спиртосодержащей непищевой продукцией, в том числе, со смертельными исходами, постановляю юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приостановить на срок 180 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией», - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.

Также запрет вводится на торговлю спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами с содержанием этилового спирта более 28% (за исключением стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей продукции, а также спиртосодержащей продукции с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребление).

В постановлении уточняется, что запрет касается спиртосодержащих жидкостей, которые продаются ниже розничной цены водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28%.

Запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции в России был введен в конце прошлого года после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске, где погибли 76 человек. С тех пор Роспотребнадзор неоднократно его продлевал.

Напомним, срок запрета истек еще 9 октября. В Роспотребнадзоре не объясняли, с чем связана отсрочка продления запрета.