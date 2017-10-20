Верховная Рада может рассмотреть проект государственного бюджета Украины на 2018 год не ранее 7 ноября. Как следует из повестки дня сегодняшнего пленарного заседания парламента, рассмотрение законопроекта №7000 «О государственном бюджете Украины на 2018 год» в пятницу, 20 октября, не предвидится.

При этом, согласно календарному плану работы Рады, следующее пленарное заседание состоится 7 ноября, а до этого депутаты будут работать с избирателями, в комитетах, комиссиях и фракциях.

В соответствии с Законом «О регламенте Верховной Рады Украины», парламент рассматривает проект госбюджета на следующий год в первом чтении не позднее 20 октября года, предшествующего плановому, сообщает УНИАН.

При этом регламент предусматривает, что профильный парламентский комитет не позднее 15 октября года, предшествующего плановому, готовит выводы и предложения к проекту. Заключение Бюджетного комитета было обнародовано вчера, 19 октября, а заседание комитета с рассмотрением 2289 поправок депутатов проводилось 18 октября.

Профильный комитет утверждает, что в ходе рассмотрения законопроекта не получил заключения парламентских комитетов по вопросам противодействия коррупции и по вопросам европейской интеграции.



Напомним, в начале сентября Министерство финансов внесло в Кабинет Министров проект бюджета на 2018 год.

15 сентября Кабмин одобрил проект государственного бюджета на 2018 год.