Экспертно-журналистская группа Bellingcat считает новое фото «Бука», опубликованное Объединенной следственной группой (JIT) в четверг, 19 октября, доказательством того, что Boeing, выполнявший рейс MH17, сбил российский зенитный ракетный комплекс.

По оценке группы расследователей, отличительные черты изображенного на снимке ЗРК «полностью совпадают с теми, что видно на правом борту» Бука 332 «в России почти за четыре недели» до катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний» на востоке Украины, сообщает DW.

«После сегодняшнего дня, когда было опубликовано девятое доказательство присутствия на востоке Украины установки, которая принадлежала Вооруженным силам Российской Федерации, никаких сомнений в этом быть не может», - говорится в сообщении Bellingcat.

В JIT пока не обнародовали выводы относительно опубликованной фотографии. По информации следователей, фотография была, вероятно, сделана в городе Макеевка 17 июля 2014, в день трагедии. «JIT подозревает, что это именно тот «Бук», из которого был сбит рейс МН17», - отмечается в сообщении следственной группы.

JIT обратилась к общественности с просьбой сообщить детали об обстоятельствах этого снимка.

Напомним, 19 октября было опубликовано новое фото ЗРК «Бук» в день крушения MH17.

Как известно, Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 три года назад сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.