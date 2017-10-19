Лидер Каталонии Карлес Пучдемон объявит об окончательной независимости Каталонии, если Мадрид отклонит предложение диалога и применит статью 155 Конституции, которая ограничивает самоуправления региона.

Об этом говорится в письме главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, которое он сегодня направит в ответ на ультиматум Мадрида, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание La Vanguardia.

Накануне вечером Пучдемон подтвердил это намерение и во время встречи с членами своей партии.

Письмо значительно короче чем то, которое Пучдемон написал Рахою в понедельник. В нем глава каталонского правительства вновь настаивает на диалоге и переговорах и сожалеет о репрессиях со стороны Мадрида, которые в последние дни материализовались в аресты двух влиятельных общественных лидеров.

Пучдемон твердо защищал перед своими однопартийцами путь в пользу диалога, но с той же решимостью гарантировал отозвать приостановлении декларации независимости, если ответ Рахоя будет отрицательным.

Напомним, к понедельнику, 16 октября, Мадрид требовал от Пучдемона объяснить, что означает подписанная им декларациянезависимости Каталонии. Однако каталонский лидер в письме к премьер-министру Испании не предоставил четкого ответа.

Позже правительство в Мадриде потребовало от Каталонии прояснить позицию относительно независимости до 10 утра четверга по местному времени. Если она выступит за отделение, Мадрид пригрозил лишить регион автономии.

Как сообщалось, 10 октября глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон вместе с главами нескольких партий подписал декларацию о провозглашении независимости от Испании.

В то же время он обратился к региональному парламенту в Барселоне с призывом отложить голосование за провозглашение независимости на несколько недель ради диалога с Мадридом.

1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии. По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.