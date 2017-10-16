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Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в письме премьер-министру Испании предложил в ближайшие два месяца начать диалог о выходе из тупика, но не стал уточнять, объявила ли Каталония независимость от Испании по итогам прошедшего там референдума. Об этом сообщает ВВС.

Пучдемон после голосования признал желание «миллионов жителей» автономии отделиться от Испании, но не стал провозглашать независимость.

Он подписал декларацию о независимости лично, хотя по каталонским законам это должен был бы сделать весь парламент в целом, и предложил отложить торжественное объявление, чтобы наладить диалог с Мадридом.

Правительство Испании отвергло возможность переговоров и дало Пучдемону пятидневный срок, чтобы разъяснить свою позицию. Этот срок истекает в понедельник.

Премьер-министр королевства Мариано Рахой предупредил главу правительства Каталонии, что если он провозгласит независимость, Мадрид воспользуется 155-й статьей конституции, предусматривающей введение прямого правления и приостановление автономии.

После выступления Пучдемона в каталонском парламенте Рахой обвинил его в намеренном создании путаницы и пообещал восстановить определенность.

По данным каталонских властей, в референдуме приняли участие 43% избирателей, или 2,3 миллиона человек, из которых 90% поддержали независимость. Мадрид, а также Европейский союз, заявил о нелегитимности этого голосования.

В Брюсселе дали понять, что в случае выхода Каталонии из состава Испании она перестанет считаться частью Евросоюза.

 
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