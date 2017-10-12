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Премьер-министр Испании Мариано Рахой предъявил региональной администрации Каталонии сразу два ультиматума, пишет DW.

Так, не позднее 16 октября премьер Каталонии Карлес Пучдемон должен прояснить, провозгласил ли он независимость региона в своей речи вечером 10 октября.

До 19 октября Пучдемон должен «вновь начать уважать конституционный порядок в Испании», то есть остановить процедуру, направленную на обретение Каталонией независимости. Лишь в случае выполнения обоих ультиматумов Мадрид согласится не прибегать к статье 155 конституции, которая позволяет лишить Каталонию статуса автономии, отмечают газеты.

Наблюдатели, однако, считают маловероятным, что Пучдемон выполнит эти требования. Вечером 10 октября премьер Каталонии подписал декларацию о независимости, но незамедлительно приостановил ее действие. Он объяснил это желанием запустить диалог с центральным правительством в Мадриде. Представитель правительства Каталонии назвал декларацию о независимости «символическим актом».

Пучдемон обосновал свои действия результатами состоявшегося 1 октября референдума, в ходе которого, согласно официальным данным каталонских властей, в поддержку независимости высказались более 90 процентов участников голосования. Однако активность на референдуме составляла лишь 43 процента.

В среду Пучдемон предостерег власти в Мадриде от попыток арестовать его. «Мое задержание было бы неоправданным и ошибочным. Сейчас не тот момент, чтобы сажать в тюрьму людей, с которыми имеешь политические разногласия», - заявил он в интервью американской телекомпании CNN.

Пучдемон констатировал, что «отношения между Каталонией и Испанией не работают» и что большинство каталонцев хотят видеть Каталонию независимым государством. В то же время он подчеркнул, что по-прежнему делает ставку на диалог с правительством премьер-министра Рахоя, но без предварительных условий. Каталонский премьер предложил Мадриду и Барселоне назначить по два представителя, чтобы найти посредника для урегулирования конфликта.

 

 
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