Полиция открыла уголовное производство по факту ограбления военнослужащих Национальной гвардии во время митинга под Верховной Радой 17 октября.



Об этом сказал на брифинге глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба МВД.

«Сегодня мы внесли в Единый реестр досудебных расследований уголовное правонарушение по факту грабежа имущества работников Национальной гвардии», - сказал он.

При этом Князев не уточнил, о каком имуществе идет речь, но 17 октября СМИ сообщали, что митингующие забрали у Нацгвардии спрятанные за автобусом щиты.

Напомним, 17 октября, во время массовых мероприятий в центре Киева пострадали четыре человека. Один из пострадавших – полицейский. По факту событий в центре Киева открыто уголовное производство.

