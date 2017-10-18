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Национальная полиция Украины не будет расследовать стычку между народным депутатом Владимиром Парасюком и начальником Управления государственной охраны Валерией Гелетеем. Об этом заявил на брифинге глава Нацполиции Сергей Князев.

«А что там расследовать?» - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о потасовке.

Напомним, во вторник, 17 октября, в ходе протестов под Верховной Радой между нардепом Владимиром Парасюком и начальником Управления государственной охраны Украины Валерием Гелетеем произошла потасовка. Правоохранители внесли сведенья о правонарушении в ЕРДР.

Нардеп Сергей Лещенко, который находился рядом с местом конфликта, заявил, что Парасюк не лез драться, а «споткнулся, упал и зацепился» за Гелетея.

 
ForUm

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