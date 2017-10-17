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Народный депутат (БПП) Сергей Лещенко заявил, что его коллега Владимир Парасюк споткнулся, упал и зацепился за начальника УГО Валерия Гелетея.

«Здесь по «Фейсбуку» ходят какие-то слухи, что якобы произошел инцидент между Парасюком и Гелетеем. Я там был и видел, что на самом деле произошло. Там у Рады такой горб! И темнота, и песок. Ну Парасюк споткнулся, упал и зацепился за Гелетея. Надо назначить служебную проверку и объявить выговор за то, что у нас клоуны руководят государственной охраной», - написал Лещенко на своей странице в Facebook.

Как сообщал ForUm, во вторник, 17 октября, в ходе протестов под Верховной Радой  нардеп Владимир Парасюк ударил ногой начальника Управления государственной охраны Валерия Гелетея.
ForUm

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