За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 44 раза нарушили перемирие. Силы АТО 38 раз отвечали врагу, используя весь спектр пехотного вооружения, сообщает пресс-центр штаба.

«В результате боевых действий погибли двое украинских воинов, еще четверо получили ранения различной степени тяжести», - говорится в сводке.

Так, вечером боевики несколько часов били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям сил АТО у Авдеевки, шахты Бутовка, Новоселовки Второй, Троицкого и Майорска. Несколько раз враг применял стрелковое оружие на подступах к Пескам и Каменке. А около 18:00 вследствие минометного обстрела неподалеку Зайцево погиб один украинский воин.

На приморском направлении «горячей точкой» остаются окраины Марьинки. Здесь вечером боевики вновь открыли огонь по укреплениям сил АТО, используя в этот раз минометы калибра 82 миллиметра, противотанковые гранатометы, стрелковое оружие. Украинские защитники симметрично ответили врагу. В результате этого противостояния получили ранения двое бойцов.

Кроме того, в конце суток НВФ из 120-миллиметровых минометов били по опорным пунктам украинской армии у Гнутово, а из 82-миллиметровых на подступах к Лебединскому. Также вечером на приморском направлении получили ранения двое военных вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

На луганском направлении обстрелов было меньше. Однако у Новоалександровки боевики применяли минометы калибра 82 миллиметра и вооружение БМП, а под огонь стрелкового оружия врага попали позиции у Крымского и Попасной.