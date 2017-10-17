Правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований сведенья о правонарушении по факту драки между нардепом Владимиром Парасюком и начальником УГО Валерием Гелетеем. Об этом в эфире 112 Украина сообщил начальник управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

«Это (сообщение о правонарушении, - ред.) зарегистрировано в журнале единого учета. Материалы будут предоставлены в прокуратуру, учитывая статус участников. Решение по этому эпизоду будет принимать прокуратура», - отметил он.

Как сообщал ForUm, во вторник, 17 октября, в ходе протестов под Верховной Радой нардеп Владимир Парасюк ударил ногой начальника Управления государственной охраны Валерия Гелетея.



