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Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет, что пока нет оснований для объявления подозрения министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну. Об этом директор НАБУ сообщил журналистам в Брюсселе.

«Это не дело в отношении Омеляна, мы расследуем цифровые декларации, и это расследование началось месяца два назад. Пока оснований для подозрений нет, расследование продолжается», - констатировал Сытник, сообщает УНИАН.

По его мнению, этот вопрос получило огласку из-за того, что журналисты прочитали постановление из Единого государственного реестра судебных решений. «Здесь сработала проблема доступа к судебным решениям, поскольку очень часто журналисты читают решения, которые мы получаем по нашим производствам, и делают из этого новость», - отметил Сытник.


Напомним, Национальное антикоррупционное бюро начало расследование против министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении и получило доступ к информации о его мобильных переговорах.

Сам Омелян заявляет, что в его декларации нет нарушений.
ForUm

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