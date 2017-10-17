В Национальном антикоррупционном бюро Украины будет создано специальное подразделение, детективы которого будут расследовать факты коррупции в Министерстве обороны. Об этом во вторник в Брюсселе журналистам сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

Он отметил, что, кроме дела о коррупционных схем в оборонном ведомстве с участием заместителя министра и других высших должностных лиц, по «Минобороны у нас уже есть другие дела».

«Мы сейчас завершили комплектование подразделения детективов, и у нас будет отдельный сектор, который будет заниматься именно Минобороны. Это огромный бюджет, самый большой бюджет в государстве, и поэтому без нашего внимания там не обойдется», - сказал он, сообщает УНИАН.

Сытник отметил, что дело о коррупционных схемах в Минобороны расследовалось длительное время. «Прокуратура полностью согласилась со всеми доводами детективов, согласовала подозрения, и сейчас мы имеем этот результат», - отметил он.