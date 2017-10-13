также в разделеПолитика
У Путина прокомментировали скандальное заявление Зеемана о Крыме 18
МИД хочет разработать имплементационный план закона об образовании 9
Рада рассмотрит бюджет-2018 19 октября 20
Арьев: Блицкриг по возвращению РФ в ПАСЕ сорван 272
НАБУ подозревает Омеляна в незаконном обогащении 83
Пересмотр Ассоциации с Украиной не стоит на повестке дня Совета ЕС 20
Гриневич: «Языковые гетто» могут стать объектом территориальных претензий 66
МИД: Румыния готова к диалогу по закону об образовании 32
РФ и США высказались за продолжение встреч Волкера и Суркова 24
Сийярто после встречи с Климкиным не изменил позицию по закону об образовании 72
Климкин: Мы еще не доказали нацменьшинствам преимущества закона об образовании 54
Сенат Чехии: Заявлением о Крыме Земан легитимизировал агрессию РФ в Украине 85
Климкин разъяснил в Венгрии содержание образовательной реформы 114
В РФ заявили, что КНДР признала Крым российским 55
Еще 4 страны присоединились к санкциям ЕС против РФ 150
Медведчук обвинил власть в ущемлении конституционных прав русскоязычных граждан 109
Геращенко: Заявления Венгрии и Румынии можно рассматривать как территориальные претензии 91
«Глубоко психически больной»: Гройсман прокомментировал заявление Земана о Крыме 65

Министр инфраструктуры Владимир Омелян, которого НАБУ подозревает в незаконном обогащении, заявляет, что в его декларации нет нарушений.

«Я готов ответить на все вопросы детективов НАБУ, а также предоставить все документы, подтверждающие, что никаких нарушений с моей стороны не было», - сказал Омелян, сообщает «Украинская правда».

Он добавил, что открыт к сотрудничеству с правоохранительными органами, «в частности, с ГПУ, СБУ, НАБУ».

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро начало расследование против министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении и получило доступ к информации о его мобильных переговорах.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги