Министр инфраструктуры Владимир Омелян, которого НАБУ подозревает в незаконном обогащении, заявляет, что в его декларации нет нарушений.

«Я готов ответить на все вопросы детективов НАБУ, а также предоставить все документы, подтверждающие, что никаких нарушений с моей стороны не было», - сказал Омелян, сообщает «Украинская правда».

Он добавил, что открыт к сотрудничеству с правоохранительными органами, «в частности, с ГПУ, СБУ, НАБУ».

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро начало расследование против министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении и получило доступ к информации о его мобильных переговорах.