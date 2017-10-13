Национальное антикоррупционное бюро начало расследование против министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении и получило доступ к информации о его мобильных переговорах. Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Согласно им, детективами НАБУ расследуется уголовное производство от 26 мая по факту декларирования недостоверной информации и незаконного обогащения министра инфраструктуры.

В ходе досудебного расследования установлено, что, начиная с 10 декабря 2016 года Омелян, его жена и их сын начали проживать в доме, который по праву частной собственности принадлежит двоюродной племяннице жены.

Ориентировочная стоимость дома составляет 7 млн гривен.

Детектив указал, что по информации из Государственной фискальной службы доходы, которые бы позволили племяннице купить указанный дом, последняя не получала.

Также в период с 23.03.2009 по 23.03.2011 года мать племянницы выдавала доверенность Омеляну на право управления автомобилем марки Lexsus RX 350, что свидетельствует об их доверительных отношениях.

Детектив подчеркивает, что в своей электронной декларации за 2016 год министр инфраструктуры не указал право пользования домом, в котором живет с семьей.

Также досудебным расследованием установлено, что министр с 2015 года пользуется автомобилем BMW X5, который принадлежит его брату.

Данное транспортное средство также не было указано в его декларациях за 2015 и 2016 год.

По мнению органа досудебного расследования, Омеляном сознательно поданы недостоверные сведения в электронной декларации.

Детектив ссылался на то, что согласно информации, полученной из ГФС, начисленный доход Омеляна за 2012-2016 годы составляет 1 273 985 гривен.

Валовой доход жены как физического лица-предпринимателя и начисленный доход как физическому лицу за 2012-2016 года составляет 2 321 122 гривен.

В то же время в декларации и за 2015, и за 2016 годы министр отметил, что имеет сбережения в размере 90 000 долларов США и 25 000 Евро, его жена имеет сбережения в размере 70 000 долларов США.

При этом Омелян с 1999 года работает исключительно на государственной службе.

Детективом указано, что племянница жены с сентября 2012 года покинула территорию Украины и пока не возвращалась.

Что касается членов ее семьи, то в период с 2012 по 2016 годы их совокупный доход составил 2 150 172 гривен.

При этом за этот же период они получили в собственность 5 объектов недвижимости и 2 автомобиля.

В связи с этим детектив НАБУ просил суд предоставить доступ к информации о мобильных переговорах Омеляна, его жены, брата, матери и 3 водителей.

Суд предоставил следствию доступ только к информации о мобильных переговорах министра инфраструктуры за период с 1 декабря 2016 по 1 января 2017 года.

Решение суда обжалованию не подлежит.