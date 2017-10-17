Следователи Службы безопасности Украины направили в суд материалы уголовного производства в отношении российского военнослужащего и диверсанта Виктора Агеева и двух боевиков «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следствие установило, что военнослужащий вооруженных сил РФ с марта 2017 года присоединился к террористическим формированиям, где выполнял функции пулеметчика отдельной «разведывательной роты». Двое его сообщников, жители Алчевска и Северодонецка, с 2014 года находились в составе бандформирований Дремова и так называемого «казачьего полка имени Платова».

Действия террористов квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание сроком от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, 23 июня в районе населенного пункта Желобок Луганской области была уничтожена диверсионно-разведывательная группа НВФ, в результате двое боевиков были убиты, в том числе гражданин РФ.

В плен попал российский военнослужащий-контрактник Виктор Агеев. Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что Агеев уволился в запас.

В свою очередь мать Агеева заявила, что ее сын все еще находится на службе в ВС РФ и даже получил в мае этого года звание ефрейтора.