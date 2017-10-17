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Националисты остаются на территории вертолетной площадки на Парковой аллее, потому что, по их информации, арендаторы до сих пор платят компании, принадлежащей семье экс-президента Виктора Януковича.

Об этом Украинской правде сказал один из руководителей «Нацкорпуса» Назар Кравченко.

«Несмотря на заявления ГПУ, мы продолжаем удерживать это здание, ведь, по нашей информации, арендаторы платят компании «Амадеус КО», принадлежащей семье Януковича», - заявил он.

Здание вертолетной площадки Януковича пока стерегут представители «Нацкорпуса», «Свободы» и «Правого сектора».

Отмечается, что внутрь комплекса никого не пускают, кроме работников.

«Старших пока нет, без них впустить не можем», - сказали мужчины.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что вертолетную площадку на Парковой аллее в Киеве, которую взяли под контроль представители «Национального корпуса», «Свободы» и «Правого сектора», находится в управлении государственного предприятия.

 
ForUm

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